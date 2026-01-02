Слот считает, что "Ливерпуль" должен был получить пенальти против "Лидса"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот считает, что его команда должна была заработать пенальти против "Лидса".

"Ливерпуль" начал 2026 год с безголевой ничьей против "Лидса", и еще в первом тайме этого матча Уго Экитике претендовал на пенальти.



Защитник "белых" Яка Бийол руками хватал Экитике, но тот устоял на ногах и даже смог отбросить мяч Флориану Вирцу, чей удар был заблокирован.



Эта ситуация дала Слоту повод пожаловаться, что рефери судят "Ливерпуль" иначе, нежели другие команды.



"В первом тайме был очевидный момент, когда наш игрок не упал на землю, что я понимаю, ведь мы никогда не получаем пенальти, когда наш игрок падает на землю".



"Это пограничная ситуация, но я вижу, что игроки других команд падают в таких ситуациях. Мы этого не делаем. Мы несколько раз падали в этом сезоне, когда совершались фолы, но мы не получали пенальти".



"Другие игроки легко падают, зарабатывая штрафные и пенальти, но к нам относятся так, как относятся".



"Если другие фанаты или люди посмотрят на это, то обнаружат моменты, когда мы падали и ничего не получали. Так к нам относятся", — сообщил Слот Sky Sports.



