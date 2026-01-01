"Челси" склоняется к назначению Росеньора

Боссы "Челси" склоняются к назначению Лиама Росеньора из французского "Страсбура" на должность главного тренера.

Пост главного тренера "Челси" стал вакантным в четверг, когда клуб со "Стэмфорд Бридж" принял решение о расставании с Энцо Мареской.



Как сообщает BBC, процесс определения замены Мареске идет полным ходом, и в данный момент Росеньор является фаворитом руководства "Челси", хотя прочие кандидатуры не отбрасываются.



"Страсбур" и "Челси" имеют общих владельцев, что упрощает согласование перехода Росеньора из одного клуба в другой, однако при таком сценарии BlueCo придется искать замену уже 41-летнему англичанину.



Что касается прочих кандидатур, то источник называет имя Франческо Фариоли из "Порту". В 2024 году, до назначения Марески, на собеседовании в "Челси" побывали Роберто Де Дзерби из "Марселя", Киран Маккенна из "Ипсвича" и ныне возглавляющий "Тоттенхэм" Томас Франк.



А вот приглашение Оливера Гласнера, чей контракт с "Кристал Пэлас" истекает в конце сезона, выглядит крайне маловероятным, так как это было бы сопряжено со сменой игрового стиля.