Мерсон: "Арсенал" довольно легко выиграет Премьер-Лигу"

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон считает, что победа над "Астон Виллой" открывает для "канониров" дорогу к комфортному завоеванию титула Премьер-Лиги в этом сезоне.

В минувший вторник "Арсенал" разгромил "Виллу" со счетом 4:1, все четыре своих гола забив после перерыва.



Мерсон остался под большим впечатлением от "Арсенала" и не думает, что теперь кто-либо сможет остановить команду Микеля Артеты.



"Арсенал" выдающимся образом провел 30 минут во втором тайме. Они задушили "Астон Виллу" и заставили их выглядеть довольно посредственно. Это результат огромной важности для "Арсенала".



"В паре матчей — против "Вулверхэмптона" и "Брайтона" — у них возникали сложности, чтобы довести дело до победы. То были упорные матчи, но команду, которая находится в лучшей форме в стране, если не в Европе, они разобрали по частям".



"Учитывая их отрыв в два очка, ничья против "Виллы" означала бы, что "Манчестер Сити" выйдет на вершину 1 января. Но теперь их отрыв составляет пять очков, и они улучшили разницу мячей на три, что важно при такой плотности в таблице".



"Глядя на выездные матчи, которые "Арсенал" уже сыграл, и на этот результат против "Виллы", я не думаю, что кто-либо остановит их. Они играют дома со всеми большими командами, за исключением "Манчестер Сити", и когда они играют таким образом, сложно представить, что их остановят".



"Думаю, они довольно легко выиграют Премьер-Лигу".



"Этот результат против "Виллы" о многом говорит, и "Манчестер Сити" это увидит. Они это увидят и подумают: "Вау", — сообщил Мерсон Sky Sports.