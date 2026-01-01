"Астон Вилла" приобрела Алиссона

Алиссон "Астон Вилла" объявила о приобретении вингера бразильского "Гремио" Алиссона.

Алиссон является продуктом академии "Гремио", за первую команду дебютировав в июле 2024.

В прошлом сезоне Алиссон утвердился в качестве основного игрока "Гремио", приняв участие в 34 матчах бразильского первенства.

По информации Sky Sports, "Гремио" выручил за 19-летнего бразильца 8 миллионов фунтов, но за счет бонусов компенсация может вырасти до 10 млн. фунтов




01.01.2026

