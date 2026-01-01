"Брайтон" согласовал возвращение Гросса

"Брайтон" согласовал возвращение полузащитника дортмундской "Боруссии" Паскаля Гросса за 1.3 млн. фунтов.

Гросс отыграл семь сезонов за "Брайтон", прежде чем летом 2024 отправился в "Боруссию", где в своем дебютном сезоне Паскаль регулярно проводил матчи целиком.



В этом сезоне игровое время Гросса в Дортмунде резко сократилось. Паскаль принял участие в 16 матчах, но суммарно провел на футбольном поле лишь 732 минуты.



Как сообщает talkSPORT, теперь 34-летний полузащитник, также способный сыграть крайнего защитника, направляется в "Брайтон" на медобследование.



За плечами у Гросса 16 матчей за сборную Англии, однако Паскаль не вызывался в национальную команду во время двух последних международных перерывов.