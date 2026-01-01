Субименди: "Нам нужно было победить "Виллу"

Полузащитник "Арсенала" Мартин Субименди заявил, что его команда нуждалась в победе над "Астон Виллой".

Разгромив "Виллу" в минувший вторник со счетом 4:1, "Арсенал" смог встретить Новый год на вершине таблицы Премьер-Лиги.



Субименди очень рад, что его команде удалось одержать столь важную победу против столь непростого соперника, который до выезда на "Эмирейтс" одержал 11 побед кряду во всех соревнованиях.



"Нам нужно было выиграть этот матч. Мы играли дома, мы хотели завершить год на вершине, а "Астон Вилла" — отличная команда, в плане тактики они почти идеальны, поэтому мы очень довольны своей игрой".



"В первом тайме у нас возникали небольшие сложности с контратаками. В перерыве мы подправили некоторые движения, а во втором тайме мы открыли счет, после чего игра стала столь открытой, и в итоге нам удалось забить четырежды".



"Мы заметили, как нас поддерживали трибуны, они постоянно нас подстегивали, постоянно хотели больше. Они подстегивали нас к тому, чтобы забить один гол, два, три и четыре, поэтому мы очень рады за них и за нас", — цитирует Субименди Sky Sports.