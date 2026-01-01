Переход Нкетиа в "Вест Хэм" сорвался

Травма сорвала переход нападающего "Кристал Пэлас" Эдди Нкетиа в "Вест Хэм".

По информации talkSPORT, "Вест Хэм" некоторое время вел переговоры о приобретении Нкетиа, однако Эдди получил травму задней поверхности бедра и теперь некоторое время проведет в лазарете.



Поэтому "Вест Хэм" не будет приглашать Нкетиа и уже ищет альтернативные варианты по усилению атаки. "Молотобойцы" сделали запрос насчет Йоргена Ларсена из "Вулверхэмптона", но крупно тратиться на норвежца не собираются.



Что касается Нкетиа, то его второй сезон в "Пэлас" после перехода из "Арсенала" за 30 миллионов фунтов оказался омрачен различными проблемами с бедром, из-за которых он пропустил 11 матчей во всех соревнованиях.



26-летний англичанин остается за спиной у Жан-Филиппа Матета, которого главный тренер "орлов" Оливер Гласнер предпочитает использовать на острие атак.