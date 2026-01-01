"Челси" объявил об уходе Марески
"Челси" официально объявил, что Энцо Мареска покинул должность главного тренера.
Мареска возглавил "Челси" летом 2024, в своем дебютном сезоне на "Стэмфорд Бридж" выиграв Лигу Конференций с клубным Чемпионатом Мира, а также финишировав в топ-4 Премьер-Лиги.
Несмотря на то, что "Челси" выиграл только один из семи последних матчей в Премьер-Лиге, результаты оказались лишь вторичной причиной ухода Марески.
У Марески возникли непреодолимые разногласия с руководством "Челси", причем этот конфликт начался еще минувшим летом, когда боссы клуба проигнорировали просьбу Энцо купить центрального защитника взамен травмированного Леви Колуилла.
В опубликованном заявлении "Челси" выражает уверенность, что уход Марески, чей контракт был рассчитан до 2029 года и предусматривал опцию продления на 12 месяцев, "обеспечит команде наилучшие шансы вернуть сезон в правильное русло".
По информации The Guardian, в четверг утром Мареска попрощался с игроками "Челси". Фаворитом на замену Энцо считается Лиам Росеньор, чей "Страсбур" имеет общих с "синими" владельцев.
01.01.2026 15:30
Просмотров: 1038
Энцо Мареска дважды — в конце октября и середине декабря — сообщил "Челси" о том, что общается с представителями "Манчестер Сити" насчет его кандидатуры на пост главного тренера клуба, если или когда она появится. Он должен был сообщить об этом из-за обязанностей, включенных в контракт, по которым тренер должен сообщить клубу, если ведет переговоры с кем-то другим.
[David Ornstein]
(ответить)
Хуже всего в етой всей ситуации ето имя Росеньора.
Все остальное плюс минус принимаю.
Осуждаю руководство, но принимаю.
После его комментов про 48 худших часов было понятно,чо он в Челси не будет в долгосрок, но думалось до лета доработает. Но опять таки, если он уже не был мотивирован, то наверное и дорабатывать до лета было мало смысла, он бы явно уже так не выкладывался, понимаю что уйдет.
Возможно ето решение бустанет на 2 половину сезона команду, тут вилами по воде. Но Росеньор?))) Ето какой-то новый Ди Маттео вестимо, амеры преисполнились рандомными успехами Абрама после увала тренеров, который был основан на сильном костяке и сильный футболистах, а не способностях тренера.
Спасибо Мареске за Кайседо, за Кукурелью, даже за Енцо Фернандеса, у него они стали игроками значительно выше классом, чем у Поттера.
Но прошли слухи, что Мареска уже месяц назад был на контакте с руководителями ман сити и уже навострил ноги в сити в случае ухода пепа, сменив при етом агента. По-этому плюс минус пазл складывается.
(ответить)
Уже писал и повторюсь: почувствуйте разницу в менталитете чемпионов и лузеров. Чемпионы не обращают внимание на прошлое, не живут им, а покупают Гитенсов и говорят "ебись или умри пытаясь", смотря только вперёд, увольняя даже того, кто ещё недавно уничтожил чемпиона ЛЧ, пока другие, назовём их лузеры, держатся за своего лысого физрука, который закупился на пол миллиарда, но терпит унижения, как от ПСЖ в том году, так и 6 матчей подряд. Да даже Гвариолу бы пнули под зад за 6 матчей без побед.
Разница в ментальном плане просто в световые годы.
(ответить)
Спасибо за КЧМ, босс и удачи.
Движемся дальше!
Мареска и его решения по выбору состава, ротации, использовании игроков не на их позициях явно было одной из проблем, но не самой большой.
Самая большая проблема ето уебаны из clearlake во главе с егбали, которые выдумали какуе-то историю про потолки зар плат, молодых игроков до 25 и следуют этой истории. Спорт диры же хоть и такие же конченные ебанаты, но у них связаны руки. Может они и хотели бы пригласить других молодых игроков, но вот потолок зар плат их ограничивает в том числе.
Мареска был лучшим, что случалось с Челси в эру америкосов. Но является ли он тренером уровня Челси в широком понимании? наверное нет. Другое дело что такой и не придет в челси и мы найдем нового поттера в лице росеньора или еще какого-то бомжа молодого, не готового к давлению такого клуба.
(ответить)
