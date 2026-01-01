"Челси" объявил об уходе Марески

"Челси" официально объявил, что Энцо Мареска покинул должность главного тренера.

Мареска возглавил "Челси" летом 2024, в своем дебютном сезоне на "Стэмфорд Бридж" выиграв Лигу Конференций с клубным Чемпионатом Мира, а также финишировав в топ-4 Премьер-Лиги.



Несмотря на то, что "Челси" выиграл только один из семи последних матчей в Премьер-Лиге, результаты оказались лишь вторичной причиной ухода Марески.



У Марески возникли непреодолимые разногласия с руководством "Челси", причем этот конфликт начался еще минувшим летом, когда боссы клуба проигнорировали просьбу Энцо купить центрального защитника взамен травмированного Леви Колуилла.



В опубликованном заявлении "Челси" выражает уверенность, что уход Марески, чей контракт был рассчитан до 2029 года и предусматривал опцию продления на 12 месяцев, "обеспечит команде наилучшие шансы вернуть сезон в правильное русло".



По информации The Guardian, в четверг утром Мареска попрощался с игроками "Челси". Фаворитом на замену Энцо считается Лиам Росеньор, чей "Страсбур" имеет общих с "синими" владельцев.