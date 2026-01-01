Бреннан Джонсон встретится с Гласнером

Нападающий "Тоттенхэма" Бреннан Джонсон проведет встречу с главным тренером "Кристал Пэлас" Оливером Гласнером. четверг, после чего примет решение о трансфере.

Ранее на этой неделе "Тоттенхэм" принял предложение "Пэлас" в 35 миллионов фунтов по Джонсону, которого также сватали в "Борнмут".



BBC ожидает, что Джонсон присоединится к "Пэлас", но пока Бреннан не дал своего согласия, которое теперь зависит от переговоров с Гласнером.



Джонсон хочет понять свою роль в команде Гласнера. Также 24-летний валлиец надеется больше узнать о планах и амбициях "Пэлас".



Джонсон стал лучшим бомбардиром "Тоттенхэма" в прошлом сезоне с 18 голами, включая победный в финале Лиги Европы.