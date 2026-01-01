"Челси" примет решение по Мареске сегодня
В первый день нового 2026 года "Челси" примет решение насчет дальнейшей судьбы своего главного тренера Энцо Марески.
Марсеска не явился на пресс-конференцию после ничьей 2:2 против "Борнмута" в минувший вторник, вслед за чем возникли слухи, что "Челси" может уволить Энцо или что сам Энцо уйдет в отставку.
Но события развиваются гораздо быстрее, и уже сегодня боссы "Челси" соберутся, чтобы провести экстренное совещание и принять окончательное решение насчет итальянского специалиста, сообщает Sky Sports.
При этом The Guardian ожидает, что Мареска попрощается с "Челси" и не останется на матч против "Манчестер Сити" в ближайшее воскресенье.
Сейчас "Челси" может похвастать лишь одной победой в семи последних матчах Премьер-Лиги, что дополнительно пошатнуло положение Марески, вступившего в открытый конфликт с руководством клуба.
Ранним фаворитом на замену Мареске Sky Sports называет Лиама Росеньора из "Страсбура", имеющего общих с "Челси" владельцев.
01.01.2026 14:00
Просмотров: 460
Мареска - рили истеричка. Идеальный преемник Пепки.
(ответить)
годы идут, а челси все таже команда рент-боев
(ответить)
Жаль канешн маресо4ку.
Работать с етим чюркой упырем егбали просто анрил.
Чел выиграл тебе 2 трофея, занес клубу 100 лямов, попал в топ. Как благодарность накупили гнидэнсов и под мироскопом каждое решения тренера рассматриваем.
Просто ублюдси. Но справедливости ради, мало что изменилось еще со времен романа. У Ромы мареска улетел бы еще прошлым февралем восояси)
Но мареска исправил положение. И в етом сезоне спокойно в лч попадал бы за отсутствием нормальной конкуренции
Теперь у нас просто хуй пойми че до конца сезона, ни один вменяемый тренер посреди сезона не пойдет в ето болото.
Я искренне верю, что с мареской могли етот сезон успешно закончить...а теперь команда на дизморали без тренера катает полуфиналы с арсеналом, докатывает лч на похуй и отсос по всем фронтам. Грац, ебланище иранское, до лета ж никак было с увалом подождать. Мареска далеко не идеальный трен4р и сам делает много ошибок....но камон, какой далбаеб щас пойдет на роль подопытного кролика Егбали ..
(ответить)
Пох на мареску, главное - кем его заменят. Кто вообще на рынке сейчас доступен.
(ответить)
Это мареска шатает положение челси.
Безмозглые дебилы
(ответить)
