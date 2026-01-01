"Челси" примет решение по Мареске сегодня

В первый день нового 2026 года "Челси" примет решение насчет дальнейшей судьбы своего главного тренера Энцо Марески.

Марсеска не явился на пресс-конференцию после ничьей 2:2 против "Борнмута" в минувший вторник, вслед за чем возникли слухи, что "Челси" может уволить Энцо или что сам Энцо уйдет в отставку.



Но события развиваются гораздо быстрее, и уже сегодня боссы "Челси" соберутся, чтобы провести экстренное совещание и принять окончательное решение насчет итальянского специалиста, сообщает Sky Sports.



При этом The Guardian ожидает, что Мареска попрощается с "Челси" и не останется на матч против "Манчестер Сити" в ближайшее воскресенье.



Сейчас "Челси" может похвастать лишь одной победой в семи последних матчах Премьер-Лиги, что дополнительно пошатнуло положение Марески, вступившего в открытый конфликт с руководством клуба.



Ранним фаворитом на замену Мареске Sky Sports называет Лиама Росеньора из "Страсбура", имеющего общих с "Челси" владельцев.