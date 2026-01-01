"Ливерпуль" близок к покупке Хоэля Ордоньеса

"Ливерпуль" близок к приобретению защитника бельгийского "Брюгге" Хоэля Ордоньеса.

По информации The Sun, выступающий на позиции центрального защитника Ордоньес должен присоединиться к "Ливерпулю" в ближайшие пару дней.



Ордоньес обойдется "Ливерпулю" в 35 миллионов фунтов, но за счет бонусов размер компенсации впоследствии может вырасти до 43 млн. фунтов.



Ордоньес достанется чемпионам Премьер-Лиги без боя после того, как из борьбы за 21-летнего эквадорца, выигравшего с "Брюгге" бельгийское первенство в сезоне 2023/24, вышел "Челси".



Хоэль не приходится родственником 16-летнего защитника Дейннера Ордоньеса, который договорился о переходе в "Челси" после исполнения 18 лет, но оба являются воспитанниками "Индепендьенте дель Валье", крупнейшего клуба Эквадора.