"Ливерпуль" близок к покупке Хоэля Ордоньеса
"Ливерпуль" близок к приобретению защитника бельгийского "Брюгге" Хоэля Ордоньеса.
По информации The Sun, выступающий на позиции центрального защитника Ордоньес должен присоединиться к "Ливерпулю" в ближайшие пару дней.
Ордоньес обойдется "Ливерпулю" в 35 миллионов фунтов, но за счет бонусов размер компенсации впоследствии может вырасти до 43 млн. фунтов.
Ордоньес достанется чемпионам Премьер-Лиги без боя после того, как из борьбы за 21-летнего эквадорца, выигравшего с "Брюгге" бельгийское первенство в сезоне 2023/24, вышел "Челси".
Хоэль не приходится родственником 16-летнего защитника Дейннера Ордоньеса, который договорился о переходе в "Челси" после исполнения 18 лет, но оба являются воспитанниками "Индепендьенте дель Валье", крупнейшего клуба Эквадора.
01.01.2026 13:00
