Пеннант: "Глупо, что "Ливерпуль" решил не приглашать Семеньо"

Экс-вингер "Ливерпуля" Джермейн Пеннант считает, что "красные" поступили глупо, решив не вступать в борьбу за нападающего "Борнмута" Антуана Семеньо.

В данный момент Семеньо находится на пороге перехода в "Манчестер Сити" за 65 миллионов фунтов, причем "горожане" оказались единственным клубом, вступившим в переговоры с "Борнмутом" об активации пункта о выкупе.



По мнению Пеннанта, Семеньо идеально бы подошел "Ливерпулю" — и в перспективе, и прямо сейчас. Поэтому Джермейн расстроен решением своего бывшего клуба.



"Будучи фанатом "Ливерпуля", я очень этим расстроен, ведь Исак получил травму и может пропустит остаток сезона. А Салах на Кубке Африки, и мы уже знаем, в каких он отношениях, останется он теперь или уйдет? Поэтому 65 миллионов фунтов за игрока возраста и мастерства Антуана Семеньо — это своего рода выгодная сделка на сегодняшний день".



"Это по-настоящему глупо, что они не вступили в борьбу, не проявили интерес и не обратились к "Борнмуту" с учетом всего того, что я упомянул".



Он также мог бы стать игроком, который в долгосрочной перспективе заменит Салаха. Когда Салах решит уйти, в январе или в конце сезона, у вас будет проверенный в Премьер-Лиге игрок, что жизненно важно".



"Мы видели, как в эту лигу приезжают игроки и не могут толком себя проявить, но вы знаете, что он смог бы", — сообщил Пеннант talkSPORT.