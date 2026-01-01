Гвардиола назвал прошлый сезон одним из своих лучших в "Сити"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что прошлый сезон был одним из лучших за его 10 лет в клубе.
В прошлом сезоне "Сити" остался без трофеев, на протяжении всей дистанции испытывая огромные проблемы с травмами, включая потерю ведущего полузащитника Родри.
Однако сейчас Гвардиола испытывает гордость за то, как его команда проявила себя в столь непростых обстоятельствах.
"Нам пришлось преодолевать проблемы, которые у нас возникли. Это был один из лучших для нас как для команды сезонов, которые у нас были за все время".
"Все зависит от того, как вы преодолеваете проблемы. Когда теперь я мысленно возвращаюсь назад и размышляю, как мы справились в прошлом сезоне, я как никогда горжусь клубом".
"Конечно, когда у нас доступны все игроки, мы сражаемся так, как делаем это в этом сезоне", — цитирует Гвардиолу The Independent.
01.01.2026 10:00
Просмотров: 222
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: