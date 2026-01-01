Слот уверен, что новички "Ливерпуля" прибавят

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот уверен, что его летние новички прибавят во второй половине сезона.

Минувшим летом "Ливерпуль" потратил около 450 миллионов фунтов на новых игроков, и из всех приобретений только Уго Экитике сходу заиграл на высоком уровне.



Однако Слот призывает не забывать, что новички пришли на место ушедших игроков. Арне уверен, что время поможет "Ливерпулю" сыграться в обновленном составе.



"Да, конечно, они могут прибавить. И не только новые игроки".



"Когда вы приглашаете много новых игроков, и много новых игроков уходит, обычно — если, по крайней мере, я делаю свою работу хорошо — они начинают играть лучше, больше тренируясь и играя".



"Вы убедились в этом в прошлом сезоне, когда здесь были те же игроки, что и при Юргене (Клоппе). В первой половине прошлого сезона мы играли в очень хороший футбол. Это помогает".



"Много раз история показывала, что, чем дольше игроки играют вместе, тем выше ваши шансы что-нибудь завоевать. Если вы добавляете игроков к тому, что уже есть, то есть серьезные шансы прибавить. Если вы заменяете, как это сделали мы, то требуется время. Обычно ситуация улучшается после определенного периода времени".



"К сожалению, мы уже не увидим Джованни Леони в этом сезоне, а Алексу (Исаку) потребуется много времени. Вы можете посчитать, сколько это денег, а затем учтите, на какую сумму мы продали. Это может быть интересная история", — цитирует Слота ESPN.