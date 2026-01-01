"Вест Хэм" близок к покупке Траоре и Пабло

"Вест Хэм" близок к приобретению вингера "Фулхэма" Адамы Траоре и нападающего португальского "Жил Висенте" Пабло.

Прежде поработав с Траоре в "Вулверхэмптоне", наставник "Вест Хэма" Нуну Эшпириту Санту пытался воссоединиться с Адамой, еще когда тренировал "Ноттингем Форест".



Контракт Траоре с "Фулхэмом" истекает в конце сезона, поэтому "Вест Хэму" удастся заполучить 29-летнего испанца за минимальную компенсацию.



А вот ради Пабло "Вест Хэму" придется раскошелиться примерно на 20 миллионов евро (17.5 млн. фунтов). "Молотобойцы" все еще ведут переговоры с "Жил Висенте", но процесс движется в правильном направлении.



В этом сезоне Пабло забил 10 голов в португальском первенстве, где "Жил Висенте" в данный момент занимает четвертое место.



Как отмечает The Guardian, интересы 21-летнего португальца представляет агент Жорже Мендеш, другим клиентом которого является сам Нуну.