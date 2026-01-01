Мареска задумывается об отставке

Энцо Мареска Энцо Мареска задумывается о том, чтобы подать в отставку с поста главного тренера "Челси".

Согласно слухам, Мареска не явился на пресс-конференцию после ничьей 2:2 против "Борнмута" в минувший вторник вовсе не из-за плохого самочувствия.

Еще в начале декабря у Марески случился раскол в отношениях с руководством "Челси", что отразилось на словах Энцо о "худших 48 часах" в клубе после победы над "Эвертоном", и эти разногласия не улажены до сих пор.

Поговаривают, что "Челси" может уволить Мареску, если результаты "синих" не улучшатся в январе, но Sky Sports утверждает, что Энцо может уйти сам.

У Марески остается еще три с половиной года по контракту плюс опция продления на 12 месяцев, но если Энцо посчитает, что его дальнейшая деятельность в "Челси" невозможна, то может подать в отставку.

Добавим, таблоиды уже называют Оливера Гласнера из "Кристал Пэлас" и Сеска Фабрегаса из "Комо" в качестве кандидатов на замену Мареске.




Метки Мареска, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.01.2026 06:00

  1. paroljlogin7237 01.01.2026 06:48 # paroljlogin7237
    Всех адекватных болельщиков с Новым Годом!

    (ответить)

  2. bangladesh 01.01.2026 06:16 # bangladesh
    ну конченное формирование, что тут скажешь... главные шаршанетки мирового футбола, пародия на футбольный клуб

    (ответить)

  3. division 01.01.2026 06:14 # division
    https://youtu.be/nT71zBXIFRo?si=syqe5DNiJH9AewmK

    (ответить)

