Мареска пропустил пресс-конференцию не из-за плохого самочувствия

Плохое самочувствие не было причиной, почему главный тренер "Челси" Энцо Мареска пропустил пресс-конференцию после матча Премьер-Лиги против "Борнмута" во вторник вечером.

"Челси" довольно разочаровывающим образом завершил 2025 год, не сумев дома дожать "Борнмут" (2:2), а на послематчевую пресс-конференцию Мареска отправил своего ассистента Вилли Кабальеро.



Кабальеро поведал прессе, что об этом одолжении Мареска попросил его в раздевалке после финального свистка. Дабы эта история выглядела правдоподобной, Вилли даже заявил, что на протяжении двух дней Энцо проводил тренировки, несмотря на плохое самочувствие и повышенную температуру.



Однако talkSPORT удалось выяснить, что Мареска чувствовал себя нормально, но самостоятельно решил не общаться с прессой.



Мареска продолжает испытывать разочарование аспектами проекта "Челси", которые ограничивают его самостоятельность в принятии решений и не всегда совпадают с его видением насчет управления командой.



Впервые Мареска выплеснул свое разочарование наружу после победы 2:0 над "Эвертоном" 13 декабря. С тех пор "Челси" набрал лишь два очка из девяти возможных в Премьер-Лиге, и Энцо, возможно, решил вообще не выходить к прессе, чтобы не наговорить лишнего.