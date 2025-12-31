"Наполи" выкупит Хейлунда у "Юнайтед"

Спортивный директор итальянского "Наполи" Джованни Манна подтвердил, что его клуб собирается выкупить нападающего Расмуса Хейлунда у "Манчестер Юнайтед".

Отыграв два непростых сезона за "Юнайтед" после перехода из "Аталанты" за 72 миллиона фунтов, на эту кампанию Хейлунд отправился в аренду в "Наполи".



В этом сезоне Хейлунд забил уже семь голов, а также отдал три результативные передачи, и в "Наполи" всецело ожидают, что следующим летом 22-летний датчанин будет выкуплен у "Юнайтед".



"На сегодняшний день, думаю, да".



"В нем были заинтересованы и некоторые клубы, но его желание сыграло ключевую роль, и мы гордимся этим", — цитирует Манну Daily Mail.



Добавим, если верить слухам, "Наполи" будет обязан выкупить Хейлунда за 38 млн. фунтов, если квалифицируется в Лигу Чемпионов.