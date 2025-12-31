"Пэлас" проявляет интерес к Ларсену

"Кристал Пэлас" находится среди клубов, проявляющих интерес к нападающему "Вулверхэмптона" Йоргену Ларсену.

Минувшим летом "Вулверхэмптон" отверг интерес "Ньюкасла" к Ларсену, но сейчас "волки" уже смирились с неизбежностью своего вылета из Премьер-Лиги и готовы выслушать предложения по своим лучшим игрокам.



Ранее Ларсена связывали с переходом в "Вест Хэм", которому нужна замена направляющемуся в "Милан" Никласу Фюллькругу, однако talkSPORT утверждает, что "Пэлас" тоже заинтересован в 25-летнем норвежце.



В данный момент "Вулверхэмптон" оценивает Ларсена в 40 миллионов фунтов, хотя минувшим летом упомянутый "Ньюкасл" предлагал за Йоргена 50 и 55 млн. фунтов.



В этом сезоне Премьер-Лиги Ларсен забил лишь один гол, хотя в прошлом отличился 14 раз.