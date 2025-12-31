"Фулхэму" не удалось купить Пепи за 26 млн. фунтов

Предложение "Фулхэма" в 26 миллионов фунтов о покупке нападающего голландского ПСВ Рикардо Пепи было отклонено.

Лишь на днях появилась информация, что "Фулхэм" возобновил интерес к Пепи, о покупке которого задумывался еще минувшим летом.



Как сообщает Daily Mail, "Фулхэм" уже сделал стартовое предложение по 22-летнему нападающему, однако сумма в 26 млн. фунтов не устроила ПСВ.



В данный момент "Фулхэм" раздумывает над вторым предложением по Пепи, которого ПСВ оценивает ближе к 40 млн. фунтов.



Пепи забил девять голов за ПСВ в этом сезоне. За сборную США Рикардо отличился 13 раз в 34 матчах.