"Фулхэму" не удалось купить Пепи за 26 млн. фунтов
Предложение "Фулхэма" в 26 миллионов фунтов о покупке нападающего голландского ПСВ Рикардо Пепи было отклонено.
Лишь на днях появилась информация, что "Фулхэм" возобновил интерес к Пепи, о покупке которого задумывался еще минувшим летом.
Как сообщает Daily Mail, "Фулхэм" уже сделал стартовое предложение по 22-летнему нападающему, однако сумма в 26 млн. фунтов не устроила ПСВ.
В данный момент "Фулхэм" раздумывает над вторым предложением по Пепи, которого ПСВ оценивает ближе к 40 млн. фунтов.
Пепи забил девять голов за ПСВ в этом сезоне. За сборную США Рикардо отличился 13 раз в 34 матчах.
31.12.2025 00:05
Просмотров: 131
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: