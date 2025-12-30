"Страсбур" хочет арендовать Джеймса Макати

Французский "Страсбур" заинтересован в приглашении полузащитника "Ноттингем Форест" Джеймса Макати.

Так и не сумев пробиться в основу родного "Манчестер Сити", прошлым летом Макати перебрался в "Форест" по сделке стоимостью 30 миллионов фунтов.



Но жизнь в Ноттингеме оказалась для Макати не легче, чем в Манчестере. В этом сезоне 23-летний англичанин сыграл 10 матчей во всех соревнованиях, включая лишь четыре выхода в стартовом составе.



В "Форест" Макати довелось поработать уже с тремя различными тренерами, что не помогло адаптации Джеймса, который теперь может уйти в январе.



По информации talkSPORT, "Страсбур" готов обеспечить Макати регулярной игровой практикой. Французский клуб, имеющий с "Челси" общих владельцев, хочет взять Джеймса в аренду на вторую половину сезона.