"Вест Хэм" готовит предложение по Ларсену

"Вест Хэм" готовит свое стартовое предложение о покупке нападающего "Вулверхэмптона" Йоргена Ларсена.

К приглашению нападающего в январе "Вест Хэм" подталкивают угроза вылета из Премьер-Лиги, а также скорый уход Никласа Фюллькруга в "Милан".



По информации The Guardian, "Вест Хэм" сделал Ларсена своей приоритетной целью на зимнее окно, однако "Вулверхэмптон" собирается попросить за 25-летнего норвежца до 40 миллионов фунтов.



Как и "Вест Хэм", "Вулверхэмптон" располагается в зоне вылета Премьер-Лиги, но "волки" со своей участью уже смирились и не будут стоять на пути у игроков, желающих уйти.



Ларсен забил 14 голов за "Вулверхэмптон" в прошлом сезоне Премьер-Лиги, но в этом пока отличился лишь однажды — против "Бернли", еще одной команды из зоны вылета, в октябре.