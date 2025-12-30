"Боруссия" проявила интерес к Боббу

Дортмундская "Боруссия" заинтересована в приглашении вингера "Манчестер Сити" Оскара Бобба.

В данный момент "Сити" завершает приобретение Антуана Семеньо из "Борнмута" за 65 миллионов фунтов, что может открыть дверь к уходу Бобба в январе.



По информации Sky Sports, если Бобб и покинет "Сити" в январе, то только в аренду, а вопрос последующего выкупа подлежит обсуждению.



"Боруссия" — лишь один из заинтересованных в Боббе клубов. У 22-летнего норвежца также есть варианты, чтобы остаться в Премьер-Лиге.



Бобб недавно вернулся после тяжелой травмы и столкнулся с высокой конкуренцией, из-за чего его игровое время в "Сити" сильно ограничено.



И если уход Бобба "Сити" допускает, то Савиньо и Омар Мармуш не покинут "Этихад" в январе.