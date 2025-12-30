Сондерс призвал "Сити" совершить "лучшее приобретение сезона"

Экс-нападающий "Ливерпуля" Дин Сондерс призвал "Манчестер Сити" совершить "лучшее приобретение сезона", подписав полузащитника саудовского "Аль-Иттихада" Нголо Канте в январе.

"Сити" не выглядит прежней командой с момента травмы Родри в начале прошлого сезона, однако Сондерс видит прекрасный вариант для укрепления опорной зоны "горожан".



"Это могло бы быть лучшее приобретение сезона. Это было бы громкое событие. Думаю, Канте доступен для трансфера".



"Думаю, он достаточно поиграл в Саудовской Аравии. Думаю, он остается там, чтобы избежать уплаты налогов. Думаю, он доступен".



"Он может играть за любую команду в мире. На этой позиции опорного полузащитника он играет практически как защитник, покрывая расстояния".



"Сколько ему, 34? Он должен быть в порядке, чтобы по-прежнему парить над полем, он пока не потерял свою скорость. И у него отличный настрой".



"Он мог бы играть в центре полузащиты "Манчестер Сити". Дайте ему однолетний контракт, возьмите его на один год, пока ему не отказали ноги. На этой позиции не нужно так уж много бегать".



"Прямо сейчас он прошел бы в состав любой команды Премьер-Лиги", — сообщил Сондерс talkSPORT.