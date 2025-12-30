"Форест" подал жалобу на судейство против "Сити"
"Ноттингем Форест" направил официальную жалобу насчет судейства в матча Премьер-Лиги против "Манчестер Сити".
В минувшую субботу "Форест" потерпел домашнее поражение 1:2 от "Сити", пропустив решающий гол от Райана Шерки на 83-й минуте.
Хозяева "Сити Граунд" остались разочарованы судейством Роба Джонса в этом матче, а особенно — двумя его решениями.
В первом случае Рубен Диаш избежал второй желтой карточки, сорвав прорыв Игоря Жезуса. Также "лесники" считают, что Джонс должен был зафиксировать фол на Моргане Гиббс-Уайте, когда Шерки забивал свой гол.
Как сообщает BBC, "Форест" подал жалобу в судейский корпус, заодно попросив предоставить аудиозаписи разговоров Джонса с его помощниками в поле и VAR.
Прежде уже были случаи, когда судейский корпус в частном порядке давал клубам прослушать аудиозаписи разговоров арбитров, а также глава организации Ховард Уэбб регулярно обсуждает спорные инциденты в эфирах Sky.
