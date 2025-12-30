"Форест" подал жалобу на судейство против "Сити"

Роб Джонс "Ноттингем Форест" направил официальную жалобу насчет судейства в матча Премьер-Лиги против "Манчестер Сити".

В минувшую субботу "Форест" потерпел домашнее поражение 1:2 от "Сити", пропустив решающий гол от Райана Шерки на 83-й минуте.

Хозяева "Сити Граунд" остались разочарованы судейством Роба Джонса в этом матче, а особенно — двумя его решениями.

В первом случае Рубен Диаш избежал второй желтой карточки, сорвав прорыв Игоря Жезуса. Также "лесники" считают, что Джонс должен был зафиксировать фол на Моргане Гиббс-Уайте, когда Шерки забивал свой гол.

Как сообщает BBC, "Форест" подал жалобу в судейский корпус, заодно попросив предоставить аудиозаписи разговоров Джонса с его помощниками в поле и VAR.

Прежде уже были случаи, когда судейский корпус в частном порядке давал клубам прослушать аудиозаписи разговоров арбитров, а также глава организации Ховард Уэбб регулярно обсуждает спорные инциденты в эфирах Sky.




Метки PGMOL, Джонс, Манчестер Сити, Ноттингем Форест, Премьер-Лига, рефери

Автор mihajlo   

Дата 30.12.2025 06:00

Количество просмотров Просмотров: 171

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. hachidlo 30.12.2025 06:26 # hachidlo
    Из здесь ливерпуль опять был замешан в судейском произволе.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий


Поиск: