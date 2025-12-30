Семь вещей, что мы узнали в 18-м туре

Доминик Калверт-Левин продолжает забивать, "Арсенал" побеждает даже в необычном составе и неординарной формации, а "Манчестер Сити" копит силы для долгой гонки с "канонирами". Об этом и не только — в традиционных итогах тура в Премьер-Лиге.





Калверт-Левин — тот, кого не хватает "Эвертону"



Поразительная метаморфоза Доминика Калверт-Левина из списанного игрока в бомбардира, который может вернуться в сборную Англии, продолжилась: его седьмой гол в шести матчах еще больше укрепил позиции Даниэля Фарке в "Лидсе".



Месяц назад ходили слухи, что Фарке находится под сильным давлением на "Элланд Роуд", но изменение игровой схемы и, что наиболее важно, возрождение Калверт-Левина в значительной степени помогли развеять опасения по поводу вылета "Лидса" из Премьер-Лиги.



Показательно, что Калверт-Левин, с которым не стали подписывать новый контракт в "Эвертоне", начал регулярно забивать как раз тогда, когда кризис форвардов у "ирисок" вышел на пик — в матче с "Бернли" у команды Дэвида Мойеса хватало моментов, но не было того, кто бы их реализовал. Сейчас говорят о том, что отпускать Доминика было ошибкой, но кто мог предположить еще летом, что он настолько круто раскроется в "Лидсе" к зиме — ведь начинал он сезон в новом клубе на скамейке и набирал форму медленно.



"Кристал Пэлас" расплачивается за успехи в кубковых турнирах



Оливер Гласнер выглядел совершенно измученным, его разочарование было очевидно при каждом его приближении к краю технической зоны. Через три минуты после начала компенсированного времени он мрачно сел, скрестил руки и, казалось, только с большим усилием воли смог встать и снова двинуться вперед, размахивая руками и крича: "Еще четыре минуты. Давайте!" Это было характерное для него сдержанное восклицание отчаяния.



В другой день "Кристал Пэлас" мог бы забить гол и сравнять счет — Джастин Девенни и Максанс Лакруа были близки к этому. В другой день Кевин Дансо мог быть удален с поля за подкат под пятку Девенни, когда тот убегал на пятой минуте. Но этот день явно не был их днем — "орлы" были вялыми и безынтересными, возможно, из-за того, что их догнали последствия участия в еврокубках и Кубке Лиги. Неопределенность в отношении будущего Гласнера не помогает, но, судя по последним двум неделям, возможно, он достиг реалистичного предела того, куда он может их привести.



К сожалению, команда, которая была одной из лучших в 2025 году, встречает Новый год с множеством проблем, которые приведут к откату "Пэлас" к разряду крепких середняков без амбиций. Не получив должного усиления на трансферном рынке, Гласнер поссорился с руководством и не видит для себя перспектив в этом проекте. С высокой вероятностью австриец покинет Южный Лондон по окончании сезона, а пока ему нужно найти для себя мотивацию в сложных условиях сезона текущего.



Гвардиола рад, что физическая форма "Сити" в полном порядке



Хосеп Гвардиола считает, что "Манчестер Сити" вернул энергию, которой ему не хватало в прошлом сезоне, и рассеял "туман", омрачавший неудачную кампанию. "Горожане" впервые с сезона 2016/17, когда Гвардиола возглавил команду, не завоевали ни одного крупного трофея, но после шести побед подряд под его руководством сражаются за свой седьмой титул Премьер-Лиги.



Райан Шерки забил гол в концовке матча с "Ноттингем Форест" в субботу, продлив впечатляющую победную серию "Сити" до восьми матчей во всех турнирах. "Горожане", занимая второе место, отстают на два очка от лидера "Арсенала", который во вторник примет третью команду лиги "Астон Виллу". "Сити" вернется на поле только в четверг, когда встретится с непростым "Сандерлендом" на "Стадионе Света".



Гвардиола назвал прошлогодний клубный Чемпионат Мира "критическим моментом" на пути к этому результату. На вопрос о том, что изменилось в США, где команда выбыла на стадии 1/8 финала, тренер "Сити" ответил: "Энергия, энергия, энергия", — сказал он. "В первую очередь она. В прошлом сезоне мы ее потеряли. Мы начали лучше тренироваться, лучше соревноваться. После этого мы можем говорить о трех защитниках, четырех защитниках, крайних нападающих или крайних защитниках — иначе все это ерунда. Нам нужно было вернуть энергию, и тогда у нас будет хорошая атмосфера".



Действительно, сейчас "Сити" выглядит неплохо подготовленным физически, и именно на необходимость сохранения оптимальной формы в период праздников Гвардиола делал ставку в последние недели. Заметно, что команда сохраняет максимальную концентрацию и готова вести гонку с "Арсеналом" как в роли догоняющего, так и потенциального лидера, если "канониры" потеряют очки с "Астон Виллой".



Эмери отказывается признавать "Виллу" участником чемпионской гонки



Сама же "Астон Вилла" совершила "камбэк" благодаря дублю Олли Уоткинса в матче с "Челси" и готовится к игре с "Арсеналом" в приподнятом настроении. Однако Эмери, которого Уоткинс назвал "тактическим гением", отказался обсуждать борьбу за титул перед выездным матчем его команды с "Арсеналом" во вторник.



"Мы играем против "Арсенала", и наш настрой заключается в том, чтобы бороться изо всех сил", — сказал он. — "И мы не будем говорить о нашей цели в лиге, пока не дойдем до 34-го тура, потому что есть команды вроде "Ливерпуля" и "Челси", которые сражаются с огромной силой за очки. Конечно, мы показываем очень хорошие результаты, выигрываем матчи, великолепно соревнуемся. Но впереди еще 20 матчей".



Результаты "Виллы", набравшей 18 очков из проигрышных позиций, резко контрастируют с "Челси", который в этом сезоне потерял 13 очков из выигрышных позиций, включая 11 на своем поле. Энцо Мареска, который наблюдал за матчем с трибун, отбывая дисквалификацию, признал, что "Челси" не справился с игрой достаточно хорошо. "Астон Вилла" же в который раз в этом сезоне получила дивиденды от широкого выбора игроков и наличия на скамейке исполнителей, способных делать разницу на поле.



"Юнайтед" справился с кадровыми проблемами на Boxing Day



Единственный матч Премьер-Лиги на Boxing Day заставил зрителей затаить дыхание и был украшен голом Патрика Доргу, который вывел "Манчестер Юнайтед" на пятое место в турнирной таблице — лучшее достижение команды в этом сезоне. Уже на следующий день МЮ пришлось вернуться на шестую строчку, нот от факт, что команда участвует в борьбе за попадание в зону Лиги Чемпионов, может быть позитивным сигналом для болельщиков.



Они могли — и, возможно, должны были — довольствоваться ничьей, поскольку "Ньюкасл" доминировал во втором тайме и играл как минимум не хуже на протяжении всего матча. Проблема гостей заключалась в отсутствии остроты в атаке. Ближе к концу матча Жоэлинтон вышел на ударную позицию, но пробил прямо в перчатки Сенне Ламменса. Джо Уиллок сделал то же самое, а затем Энтони Гордон упустил еще один явный шанс.



Таким образом, несмотря на отсутствие Бруну Фернандеша, который из-за травмы пропустил всего четвертый матч за пять лет и 308 выступлений за "Юнайтед", подопечные Рубена Аморима закончили вечер в хорошем настроении, особенно учитывая, что капитан был одним из семи недоступных игроков.



"Арсенал" героически справляется с проблемами



За несколько минут до перерыва в матче, который в основном складывался в одну сторону, но ненадолго изменил направление, "Брайтон" угрожал редким на тот момент вторжением на территорию "Арсенала".



На мгновение показалось, что гости обязательно нанесут свой первый удар в этом до сих пор неудачном матче. Но едва Максим Де Кейпер получил мяч в контратаке, как бельгиец был сбит с ног жестким подкатом Деклана Райса, который убил любую угрозу. Де Кейпер рухнул на землю, а Райс, возвышаясь над ним, зарычал — возможно, лучший полузащитник Премьер-Лиги в этом сезоне, который с легкостью сыграл на позиции правого защитника впервые в своей карьере в "Арсенале".



Если "Арсенал" хочет выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне, то непрекращающаяся череда травм сделает это достижение по-настоящему феноменальным. Райс на позиции правого защитника, Микель Мерино на позиции нападающего, Кристиан Нергор на позиции центрального защитника — в такой формации "канониры" не играли никогда. Даже оглашенный состав на субботний матч пришлось изменить, когда левый защитник Риккардо Калафиори получил травму во время разминки. Если бы "Брайтон" сумел отыграться, у "Арсенала" было бы множество оправданий.



Но этого не произошло благодаря стойкости, которая требовалась команде много раз в этом сезоне: почти половина матчей "Арсенала" во всех турнирах закончилась вничью или была решена одним единственным голом.



"Борнмуту" можно многому поучиться у "Брентфорда"



Антуан Семеньо проводит свои последние дни в качестве игрока "Борнмута", покидая клуб, испытывающий проблемы. Статус Андони Ираолы как горячей фигуры на трансферном рынке охлаждается в сложные зимние месяцы. "Борнмут" — еще одна команда, которая испытывает трудности после продажи игроков, чтобы компенсировать суровые финансовые условия. Из числа "хорошо управляемых" небольших клубов Премьер-Лиги, пожалуй, "Брентфорд", поднявшийся на восьмое место, сейчас является лучшим примером того, как процветать после потери ключевых игроков.



Кит Эндрюс унаследовал настоящий талант, сменив Томаса Франка. Игорь Тиаго и автор хет-трика Кевин Шаде, буквально сокрушили защитников "Борнмута", и это позволяет предположить, что если деньги, полученные за Семеньо, можно будет реинвестировать, то лучше всего потратить их на укрепление обороны. Семеньо, который, как говорят, перейдет в "Манчестер Сити", забил гол, но к тому времени его команда уже проигрывала три мяча. "Камбэка" не случилось. "Мы опоздали на 45 минут на матч Премьер-Лиги", — сказал Ираола. "Если мы проиграем, как во втором тайме, то нет проблем, но было уже слишком поздно".



Год, который начался с большими надеждами, закончился провалом и отчаянной серией неудач. Последняя победа "Борнмута" в Премьер-Лиге датируется 26 октября. Потеря Дина Хейсена, Ильи Забарного и Милоша Керкеза сказывается на команде — их заменители испытывают трудности. Не менее проблематичным является отсутствие голов — "Борнмут" стартовал седьмым в Премьер-Лиге по количеству созданных моментов, но с отрицательной разницей голов, и 15-м в реальной таблице.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru