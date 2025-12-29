Эриксен упрекнул Аморима за публичную критику игроков МЮ

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Кристиан Эриксен раскритиковал главного тренера "красных дьяволов" Рубена Аморима, который в прошлом сезоне назвал свою команду "худшей в истории".

Вскоре после своего перехода из "Спортинга", ознакомившись с глубиной проблем в "Юнайтед", Аморим назвал свою команду, возможно, худшей в истории клуба с "Олд Траффорд".



Если Аморим думал этими словами взбодрить игроков, то у него это не вышло, считает Эриксен.



"Это не помогло. Да, это совершенно не помогло. Думаю, это совершенно не помогло игрокам".



"Некоторые вещи ты можешь говорить за закрытыми дверьми. Это не слишком умно, когда ты выносишь их наружу, подвергаешь дополнительному давлению и накладываешь ярлыки на игроков, которые и так стараются изо всех сил".



"Думаю, это совершенно не помогло, нет. Прав он или нет, но для нас это ощущалось своего рода: "О, снова одно и то же. Очередной заголовок".



"Вокруг много экспертов, бывших игроков "Юнайтед", которые высказывают мнение, и то же самое с фанатами".



"Разумеется, эта шумиха снаружи подвергает вас большому давлению. Будучи внутри, у вас больше шансов на успех, если вам удается заглушить все постороннее", — сообщил Эриксен The Times.