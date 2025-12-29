"Фулхэм" возобновил интерес к Пепи

"Фулхэм" возобновил свой интерес к нападающему голландского ПСВ и сборной США Рикардо Пепи.

Обладая 34-летним Раулем Хименесом и возвращающимся после травмы Родриго Мунисом, главный тренер "Фулхэма" Марку Силва считает, что ему не хватает вариантов игры впереди.



По информации Daily Mail, Силва обсуждал с боссами "Фулхэма" кандидатуру нападающего "Фиорентины" Мойсеса Кина, с которым Марку довелось поработать в "Эвертоне", но в итоге "дачники" решили еще раз попытаться заполучить Пепи, не сумев этого сделать минувшим летом.



22-летний Пепи уверенно проводит этот сезон, забив уже 10 голов за ПСВ, который оценивает своего бомбардира в 35-40 миллионов фунтов, год назад отклонив предложение "Вест Хэма" в 25 млн. фунтов.



Боссам "Фулхэма" важно не ударить в грязь лицом перед Силвой, чей контракт истекает в конце сезона. Уверенная зимняя трансферная кампания помогла бы "дачникам" склонить Марку к новой сделке.