Руни: "Юнайтед" нужны игроки"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни считает, что команда Рубена Аморима нуждается в приобретениях.

В минувшую пятницу "Юнайтед" одержал победу 1:0 над "Ньюкаслом", однако качество показанного футбола и уровень игроков в запасе наводят Руни на мысли о том, что "красные дьяволы" должны поработать на трансферном рынке.



"Если честно, я был встревожен, когда увидел игру. Тренер изменил схему и сыграл в четыре защитника, о чем просили многие люди. Знаю, они не пропустили, но они не выглядели комфортно, а "Ньюкасл" подверг их давлению, особенно во втором тайме".



"А когда я смотрю на состав и на скамейку, которая у них была, то чувствую, что они по-настоящему нуждаются в игроках, которые помогут им побороться за попадание в топ-4".



"Замечательно видеть молодых игроков на скамейке и то, что они получают эту возможность, но это должно происходить в правильное время. Это совершенно не выглядит жизнеспособно. Им нужны игроки. Они лишились ряда важных игроков, а Бруну (Фернандеш) — это большая потеря".



"В матче с "Ньюкаслом" они владели мячом 33 процента времени. Когда фанаты приходят на "Олд Траффорд", они хотят видеть свою команду с мячом, они хотят видеть зрелищную игру, подачи в штрафную и удары. Это была плохая игра, но они нашли способ одержать победу", — цитирует Руни Daily Mirror.