Эмери по-прежнему не считает "Виллу" претендентом на титул

Наставник "Астон Виллы" Унаи Эмери заявил, что по-прежнему не рассматривает свою команду претендентом на завоевание титула Премьер-Лиги в этом сезоне.

"Вилла" выиграла все 11 последних матчей, включая восемь побед кряду в Премьер-Лиге, благодаря чему находится всего в шести очках позади лидирующего "Арсенала", с которым сразится на следующей неделе.



Несмотря на столь впечатляющую серию, "Вилла" отстает не только от "Арсенала", но и от "Манчестер Сити", поэтому Эмери не помышляет о борьбе за титул.



"Можно ли считать "Виллу" претендентом на титул? Нет, не совсем. Я не чувствую этого".



"Я чувствую, что мы очень хорошо сражаемся. Теперь мы третьи, в компании "Манчестер Сити" и "Арсенала" — команд, которые выступают великолепно, вау".



"Нам предстоит сыграть 38 матчей. Позади 18. Остается сыграть 20 матчей, и здесь есть команды вроде "Ливерпуля", "Челси", "Манчестер Юнайтед" и другие".



"Конечно, мы должны сражаться с ними, и наша цель в том, чтобы сражаться с ними и быть более-менее стабильными на протяжении 38 матчей, как это получается у нас сейчас".



"Но даже при такой стабильности и при столь хорошей игре, как сейчас, мы позади "Арсенала" и "Манчестер Сити", — цитирует Эмери Sky Sports.