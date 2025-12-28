Эмери: "Выезд к "Арсеналу" будет главным испытанием для "Виллы"

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери заявил, что выезд к "Арсеналу" на следующей неделе станет пока что главным испытанием для его команды в этом сезоне.

Одолев "Челси" со счетом 1:2 накануне, "Вилла" повторила клубный рекорд из 11 побед кряду во всех соревнованиях.



В следующий вторник Эмери ждет выезд к лидирующему в Премьер-Лиге "Арсеналу", и Унаи заранее знает, насколько сложно будет "Вилле" против его бывшей команды.



"Добыть результат против "Арсенала" очень, очень сложно. Мы будем анализировать их".



"Мы играли против них дома три недели назад, но это будет другой матч, потому что они чувствуют себя так сильно, а мы так стабильны".



"Возможно, это будет наше главное испытание. Главное испытание, потому что сейчас они являются лучшей командой и играют великолепно".



"Они великолепно выступают в Лиге Чемпионов и Премьер-Лиге, они подписали по два игрока на каждую позицию, чтобы стать сильнее, и они показывают это", — цитирует Эмери Sky Sports.