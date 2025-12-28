Эмери объяснил "камбэк" "Виллы" против "Челси"

Наставник "Астон Виллы" Унаи Эмери заявил, что не менял тактику по ходу матча против "Челси" — соперник сам бросил играть.

"Вилла" не только проиграла первый тайм матча Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж" в субботу, но за 45 минут даже не нанесла ни одного удара, хотя бы неточного.



И хотя во втором тайме "Вилла" перевернула игру и одержала победу со счетом 1:2, Эмери уверяет, что его заслуги в этом нет.



"Мы придерживались того же плана на игру, что у нас был в первом тайме, но в первом тайме соперник играл великолепно. Они доминировали. Если мяч и доставался нам, то с трудом. Мы глубоко оборонялись, но мы оборонялись хорошо. Мы не позволяли им подавать угловые — лишь один, когда они забили. Но нам требовалось быть страстными и стойкими, и мы поговорили об этом в раздевалке после первого тайма", — сообщил Эмери BBC.