Коул вспомнил о единственном разговоре Абрамовича с игроками "Челси"

Бывший полузащитник "Челси" Джо Коул вспомнил о единственном случае, когда экс-владелец лондонского клуба Роман Абрамович провел беседу с командой.

В своей автобиографической книге "Luxury Player" вспоминает, как в сезоне 2009/10 "Челси" под руководством Карло Анчелотти дважды уступил "Интеру" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.



После поражения 0:1 на "Стэмфорд Бридж" Абрамович спустился из своей ложи в раздевалку и выплеснул на игроков свою злость, чего ни до, ни после больше не происходило.



"Роман редко присутствовал в жизнях игроков "Челси". Мы лишь коротко видели его после матчей".



"Однажды он собрал нас вместе в 2010 году, когда мы проиграли в Лиге Чемпионов "Интеру", который тогда возглавлял Жозе Моуриньо. Он целенаправленно спросил нас, игроки мы топ-уровня, просто игроки или игроки с зарплатой топ-уровня".



"То был единственный раз за семь лет, когда я видел, чтобы он разговаривал с нами как с коллективом. То был единственный раз, когда я видел его злым".



"Он был человеком, которому было довольно комфортно зайти в раздевалку и совершенно ничего не сказать".



"Возможно, ему просто нравилось видеть, как люди отреагируют. Не могу сказать, что мне это по душе".



"Роман не тратил слова впустую. Он не утруждал себя болтовней. Он вступал в разговор, только если искренне был заинтересован".



"Однажды, когда я восстанавливался после травмы, мне пришлось детально объяснять ему назначение определенного прибора в медицинском кабинете, куда он зашел в тот день".



"Он достойно владел английским. Его вопросы были конкретными. Где-то через 20 секунд я понял, что он не сотрясает воздух, он действительно хотел знать".



"И как только он удовлетворился и понял, зачем нужен тот прибор, он удалился", — вспоминает Коул.