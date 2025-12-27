Сондерс считает, что Стерлинг пригодился бы "Юнайтед"

Бывший нападающий "Ливерпуля" Дин Сондерс считает, что вингер "Челси" Рахим Стерлинг хорошо бы подошел "Манчестер Юнайтед".

Проведя прошлый сезон в "Арсенале" на правах аренды, минувшим летом Стерлинг вернулся в "Челси" и обнаружил себя отстраненным от первой команды.



Стерлинг не смог покинуть "Челси" летом, но в январе у него будет еще один шанс уйти, и Сондерс считает это отличной возможностью для команд Премьер-Лиги.



"Ему 31, он должен быть в расцвете своих сил, на пике своей карьеры. Именно в этом возрасте ты лучше всего".



"В "Челси" он тренируется сам по себе, не так ли? Я даже не знаю, в каком он состоянии сейчас. Он отправился в "Арсенал" и сыграл не так много матчей, что объяснимо при таком количестве имеющихся у них игроков".



"Но на месте любой команды в Премьер-Лиге я бы пригласил Рахима Стерлинга. Если за него не нужно платить, и если вы сможете сократить его зарплату вдвое или около того, то это хорошая сделка. Он определенно достаточно хорош, чтобы играть в Премьер-Лиге".



"Если вы ищите усиление... Он может играть где угодно, разве нет? Он мог бы играть за "Манчестер Юнайтед".



"Когда он на своем пике, он бы прошел в состав "Ливерпуля", он бы играл за них".



"Кто ему подходит? Я бы назвал "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм". Он бы прошел в состав любой из этих команд, которые чуть ниже тех, что стремятся выиграть лигу".



"Что касается команд, которые стремятся выиграть лигу, то он мог бы быть игроком ротации", — сообщил Сондерс talkSPORT.