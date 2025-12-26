"Юнайтед" следит за Гарнером

Джеймс Гарнер "Манчестер Юнайтед" следит за ситуацией полузащитника "Эвертона" Джеймса Гарнера в преддверии зимнего трансферного окна.

В данный момент "Юнайтед" испытывает острый дефицит игроков из-за травм и Кубка Африки, однако клуб с "Олд Траффорд" не готов к крупным тратам в январе.

"Юнайтед" уже принял решение досрочно вернуть из аренды в "Вест Бромвиче" полузащитника Тоби Колльера, а также "красные дьяволы" ищут бюджетные варианты по укреплению состава.

Одним из таких вариантов на январь является Гарнер, продукт академии "Юнайтед". Джеймс может быть доступен для трансфера по доступной цене из-за истекающего в конце сезона контракта.

В этом сезоне 24-летний англичанин проявляет себя ключевым игроком "Эвертона", выходя в стартовом составе на каждый из 17 матчей "ирисок" в Премьер-Лиге.




Дата 26.12.2025 17:00

