"Юнайтед" следит за Гарнером

"Манчестер Юнайтед" следит за ситуацией полузащитника "Эвертона" Джеймса Гарнера в преддверии зимнего трансферного окна.

В данный момент "Юнайтед" испытывает острый дефицит игроков из-за травм и Кубка Африки, однако клуб с "Олд Траффорд" не готов к крупным тратам в январе.



"Юнайтед" уже принял решение досрочно вернуть из аренды в "Вест Бромвиче" полузащитника Тоби Колльера, а также "красные дьяволы" ищут бюджетные варианты по укреплению состава.



Одним из таких вариантов на январь является Гарнер, продукт академии "Юнайтед". Джеймс может быть доступен для трансфера по доступной цене из-за истекающего в конце сезона контракта.



В этом сезоне 24-летний англичанин проявляет себя ключевым игроком "Эвертона", выходя в стартовом составе на каждый из 17 матчей "ирисок" в Премьер-Лиге.