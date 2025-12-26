Сыновья Жоты станут маскотами в матче "Ливерпуля" и "Вулверхэмптона"

Диогу Жота Двое сыновей Диогу Жоты станут маскотами во время матча "Ливерпуля" в Премьер-Лиге против "Вулверхэмптона" в субботу.

Сам Жота, поигравший за оба клуба, разбился на автомобиле в Испании в июле. Вместе с 28-летним Диоту погиб его 25-летний брат Андре Силва.

Та трагедия случилась спустя всего 11 дней после свадьбы Жоты с Рут Кардозу, вместе с которой они воспитывали трех детей.

"Ливерпуль" навсегда вывел из обращения 20-й номер, под которым выступал Жота, а в субботу мерсисайдский клуб еще раз почтит память португальского нападающего.

Как сообщает BBC, в субботу двое сыновей Жоты, Динис и Дуарте, выйдут на поле "Энфилда" в качестве маскотов.

Добавим, Жота забил 65 голов в 182 матчах за "Ливерпуль", выиграв с "красными" Кубок Англии с Кубком Лиги в 2022 году и титул Премьер-Лиги в прошлом сезоне.




Автор mihajlo   

Дата 26.12.2025 16:00

Последние комментарии:




  mishania 26.12.2025 17:18
    предлагаю переписать Лbверпуль на семью Жоты.

    (ответить)

  hunter022 26.12.2025 16:16
    У Слота появилась отговорка,в случае потери очков...

    (ответить)

