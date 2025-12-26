Хау призвал "Ньюкасл" решить вопрос с новыми стадионом и базой

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау заявил, что планы клуба насчет стадиона и тренировочной базы находятся в "подвешенном состоянии".

"Ньюкасл" продолжает изучать возможность реконструкции "Сент-Джеймс Парк" или строительства нового стадиона, но исполнительный директор Дэвид Хопкинсон уже заявил, что "много лет" "сороки" продолжат играть на существующем стадионе.



Параллельно "Ньюкасл" работает над улучшением своей тренировочной базы в Бентоне, однако клуб заранее знает, что ограничен размерами участка, и возведение новой современной базы возможно только на другой территории.



По мнению Хау, со стороны саудовских владельцев "Ньюкасла" было бы неплохо сдвинуть это дело с мертвой точки, однако Эдди даже не надеется быть на своем месте, когда "сороки" обзаведутся новым стадионом и новой базой.



"С фундаментальной точки зрения, если смотреть на клуб в более широком смысле, то тренировочная база и стадион — это те части клуба, которые находятся в подвешенном состоянии".



"Это был бы большой шаг вперед, если бы мы смогли прояснить эти вещи и придать всему позитивное направление".



"Это бы кардинально повлияло на все. Я также говорю об академии и той блестящей работе, которая там ведется".



"Я не считаю, что инфраструктура — это все, что вам необходимо, но если мы сможем продвинуться вперед в этом отношении, то это стало бы отличным способом поднять стандарты и продемонстрировать свои амбиции очень ясно и убедительно".



"Я знаю, что с вероятностью в 99.9% меня здесь не будет, когда это появится, но я по-прежнему страстно этого желаю ради будущих поколений "Ньюкасла", болельщиков или игроков", — цитирует Хау BBC.