Семеньо может подтолкнуть Бобба к уходу из "Сити"

Вингер Оскар Бобб может покинуть "Манчестер Сити" в случае прихода Антуана Семеньо из "Борнмута".

На текущей неделе стало известно, что "Сити" выигрывает борьбу за Семеньо, который до 10 января может быть выкуплен у "Борнмута" за 65 миллионов фунтов.



По информации журналиста Фабрицио Романо, Бобб всерьез задумается о смене клуба, если Семеньо действительно перейдет в "Сити".



Дело в том, что Бобб и так испытывает дефицит игровых минут. В этом сезоне 22-летний норвежец сыграл 15 матчей за "Сити" во всех соревнованиях, но в рамках Премьер-Лиги отметился лишь пятью выходами в стартовом составе.



Дортмундская "Боруссия" называется одним из клубов, всерьез задумывающихся о приглашении Бобба в январе.