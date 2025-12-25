"Пэлас" хочет двух игроков "Вулверхэмптона"

"Кристал Пэлас" заинтересован в приобретении полузащитника Жоао Гомеса и нападающего Йоргена Ларсена из "Вулверхэмптона".

Учитывая неминуемость вылета "Вулверхэмптона" в Чемпионшип, клубы Премьер-Лиги готовы начать разбирать звезд "волков" уже в январе, не дожидаясь окончания сезона.



Лишь на днях стало известно, что свой запрос насчет Ларсена сделал "Вест Хэм", но Give Me Sport утверждает, что на 25-летнего норвежца также претендует "Кристал Пэлас".



Интерес "Пэлас" к Ларсену может быть связан с неопределенностью насчет будущего Жан-Филиппа Матета, который до сих пор не продлил свой истекающий через 18 месяцев контракт.



Также "Пэлас" нацелен на Гомеса, который выходил в стартовом составе на 14 из 17 матчей в этом сезоне Премьер-Лиги. Ранее 24-летнего бразильца также сватали в "Манчестер Юнайтед".