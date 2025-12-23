Слот отказался обсуждать зимние трансферы "Ливерпуля"

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот отказался обсуждать планы своего клуба на зимнее трансферное окно.

После травмы Александера Исака у "Ливерпуля" появилась веская причина выйти на трансферный рынок для приглашения атакующего игрока, также "красные" по-прежнему испытывают дефицит кадров в центре обороны.



Однако в данный момент Слот думает только о матчах Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" и "Лидса", которые "Ливерпулю" предстоит сыграть до 1 января.



"В первую очередь у меня на уме два предстоящих матча и только это. Это два сложных, но два домашних матча, что приятно. Это время для находящихся в строю игроков сделать то, что они делали много раз. Я имею ввиду засучить рукава. То же самое следует сделать фанатам, чтобы помочь нам наилучшим образом достичь желаемых результатов".



"Доступные игроки должны постараться изо всех сил, как это обычно делают фанаты. На этом мой фокус", — цитирует Слота Sky Sports.