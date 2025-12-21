"Вест Хэм" проявил интерес к Ларсену

"Вест Хэм" проявил интерес к нападающему "Вулверхэмптона" Йоргену Ларсену.

В данный момент "Вест Хэм" готовится к расставанию с Никласом Фюллькругом, который уже вовсю договаривается с "Миланом".



По информации The Athletic, заменить Фюллькруга в "Вест Хэме" может Ларсена, который забил 14 голов в прошлом сезоне Премьер-Лиги, но в этой кампании английского первенства отличился лишь однажды.



Минувшим летом Ларсен был целью для "Ньюкасла", который предлагал за Йоргена 55 миллионов фунтов до того, как пригласить в нападение Ника Вольтемаде.



Добавим, контракт Ларсена рассчитан до 2030 года и предусматривает опцию вылета на 12 месяцев, однако "Вулверхэмптон" стремительно приближается к вылету из Премьер-Лиги, поэтому для "волков" нет смысла откладывать продажу 25-летнего норвежца до лета.