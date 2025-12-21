Франк: "Ромеро не был бы удален, если бы рефери сделал свою работу"

Главный тренер "Тоттенхэма" Томас Франк заявил, что его капитан Кристиан Ромеро избежал бы удаления против "Ливерпуля", если бы рефери Джон Брукс "сделал свою работу".

В компенсированное время проигранного "Тоттенхэмом" матча Премьер-Лиги в субботу (1:2) Ромеро умышленно лягнул Ибраиму Конате, за что получил от Брукса вторую желтую карточку.



По мнению Франка, также возмущенного красной карточкой Хави Симонса, Ромеро не пришлось бы удалять, если бы Брукс не показал Кристиану первый "горчиник", а это случилось после гола Уго Экитике — аргентинский защитник слишком возмущался, указывая на фол со стороны оппонента.



"Джон (Брукс) совершил огромную ошибку на поле. Экитике толкал его (Ромеро) в спину двумя руками".



"Я не понимаю, как он этого не увидел. Ладно. К счастью, у нас есть VAR, и они могут тебе подсказать, когда ты проглядел это, но они этого не сделали. Это вторая ошибка".



"Возвращаясь ко втором голу "Ливерпуля", там не было бы первой желтой карточки Ромеро, если бы рефери сделал свою работу", — цитирует Франка BBC.