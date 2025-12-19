Бобб и Джонсон — цели "Пэлас" на январь

Оскар Бобб Вингер "Манчестер Сити" Оскар Бобб и нападающий "Тоттенхэма" Бреннан Джонсон занимают высокое место в списке трансферных целей "Кристал Пэлас" на январь.

Главный тренер "Пэлас" Оливер Гласнер уже сейчас испытывает острый дефицит кадров, поэтому ожидается, что "орлы" активно поработают на трансферном рынке в зимнее окно.

По информации Daily Mail, "Пэлас" является одним из нескольких клубов, заинтересованных в Боббе, а "Сити" открыт к предложениям по 22-летнему игроку сборной Норвегии.

В этом сезоне Премьер-Лиги Бобб отметился лишь пятью появлениями в стартовом составе "Сити", отдав одну результативную передачу.

Как и Бобб, Джонсон должен быть доступен для трансфера в январе. 24-летний валлиец тоже хочет обрести регулярную игровую практику в преддверии Чемпионата Мира следующим летом.




Бобб, Джонсон, Кристал Пэлас, Манчестер Сити, Тоттенхэм

19.12.2025

