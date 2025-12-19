Анри: "Арсенал" должен выиграть Премьер-Лигу"

Тьерри Анри Легенда "Арсенала" Тьерри Анри заявил, что "канониры" обязаны завоевать титул Премьер-Лиги в этом сезоне и не могут использовать травмы как оправдание.

Последний раз "Арсенал" выигрывал Премьер-Лигу в сезоне 2003/04, и Анри, которому сейчас уже 48 лет, был частью той команды.

В преддверии насыщенного праздничного периода "Арсенал" только на два очка опережает "Манчестер Сити", однако Анри верит в команду Микеля Артеты.

"Травмы, насыщенный календарь — давайте даже не будем. У каждого есть свои собственные проблемы".

"Давайте посмотрим, кто это будет в итоге. Я не изменю свое мнение, высказанное на старте сезона. Мы должны выиграть лигу".

"Это должно случиться в этом году. Я верю, что команда способна на это, и я просто надеюсь, что мы сможем пересечь черту".

"На протяжении сезона вы видите, что команда проходит испытания, сталкивается с травмами, и не все складывается по вашему. Все зависит от того, как вы преодолеете это", — цитирует Анри The Sun.



Дата 19.12.2025 11:00

