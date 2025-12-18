"Пэлас" надеется, что Матета избежит операции на колене

"Кристал Пэлас" надеется, что нападающему Жан-Филиппу Матета удастся избежать операции на колене.

Матета уже несколько недель испытывает болевые ощущения в колене, из-за чего главный тренер "Пэлас" Оливер Гласнер вынужден ограничивать игровое время своего бомбардира.



Например, против "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге в минувший уикенд Матета сыграл 63 минуты, а против "КуПС" в Лиге Конференций в четверг вечером Жан-Филипп и вовсе должен получить отдых.



В похожей ситуации "Пэлас" отправил защитника Даниэля Муньоса под нож хирурга, но Матета, как сообщает Evening Standard, надеется избежать операции.



Добавим, 28-летний француз забил семь голов за "Пэлас" в этом сезоне Премьер-Лиги.