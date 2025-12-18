"Тоттенхэм" определил два варианта на замену Викарио
"Тоттенхэм" определил два варианта на замену своему основному голкиперу Гульельмо Викарио.
В прошлом сезоне Викарио помог "Тоттенхэму" завоевать трофей Лиги Европы, но в этой кампании Гульельмо регулярно подвергается критике.
Одновременно с этим Викарио стали сватать в клубы Серии А, включая "Интер", и TEAMtalk утверждает, что Гульельмо действительно может вернуться в Италию.
Однако сперва "Тоттенхэму" нужно обзавестись заменой, и главный тренер Томас Франк хочет пригласить нового голкипера уже в январе.
На радаре у "Тоттенхэма" находится 33-летний Марк-Андре Тер Штеген, который только на днях сыграл свой первый матч за "Барселону" в этом сезоне.
Еще одной целью для "Тоттенхэма" является 23-летний Джеймс Траффорд, который в "Манчестер Сити" находится за спиной у Джанлуиджи Доннаруммы.
