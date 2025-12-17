Терри призвал "Челси" вернуть Тиаго Силву

Легенда "Челси" Джон Терри призвал свой клуб вернуть защитника бразильского "Флуминенсе" Тиаго Силву в январе.

На днях бразильская пресса сообщила, что Силва может отказаться от своей мечты завершить карьеру в родном "Флуминенсе" и уже в январе вернуться в Европу.



Терри предлагает "Челси" этим воспользоваться, благо двое сыновей Силвы до сих пор занимаются в академии "синих". Джон считает, что за пределами поля 41-летний бразилец был бы даже полезнее, чем на поле.



"Тиаго Силва доступен. Послушайте меня, речь о человеке с огромным опытом и отличными отношениями с нашим футбольным клубом".



"Двое его детей занимаются в нашей академии, и нет сомнений, что он вернется в Лондон, чтобы провести Рождество с семьей".



"Я был бы рад увидеть его возвращение в наш футбольный клуб то, как он будет выступать вместе с этими игроками".



"Я не говорю, что он должен играть каждую неделю, но только опыт, который он может добавить, и возможность играть бок о бок с кем-то вроде него..."



"Наверное, это было бы похоже на мою роль при Антонио Конте в 2017 году, когда мы выиграли лигу".



"Я не играл, но у меня была своя роль в коллективе. Я был буфером между игроками, тренером, владельцами, и благодаря своему опыту ты знаешь, что сказать и что сделать, когда у вас тяжелый отрезок или хороший отрезок. У него это определенно тоже есть".



"Возвращение Тиаго Силвы в "Челси" осчастливило бы каждого, включая меня, поэтому кто знает? Я просто подкидываю идею. Тиаго, мы любим тебя", — сообщил Терри в TikTok.