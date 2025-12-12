Салах провел встречу с Хендерсоном

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах провел встречу с полузащитником "Брентфорда" Джорданом Хендерсоном.

В данный момент будущее Салаха в "Ливерпуле" находится под большим вопросом, что стало следствием скандального интервью Мохамеда в прошлый уикенд.



Существует немалая вероятность, что Салах покинет "Ливерпуль" в январе, и Саудовская Аравия считается наиболее вероятным направлением для 33-летнего игрока сборной Египта.



Как раз в Саудовскую Аравию из "Ливерпуля" и отправился Хендерсон летом 2023, но в "Аль-Иттифаке" продержался лишь полгода, после чего перебрался в "Аякс", а затем оказался в "Брентфорде".



По информации The Sun, на днях Салах и Хендерсон вместе пообедали в итальянском ресторане Scalini в Лондоне. Оба игрока сделали все возможное, чтобы их не узнали, прибыв в заведение в медицинских масках и головных уборах.



Сообщается, что во время совместного приема пищи Хендерсон "отвечал на много вопросов" Салаха.