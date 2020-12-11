"Сити" попытается заполучить Ливраменто

"Манчестер Сити" предпримет попытку приобрести защитника "Ньюкасла" Тино Ливраменто следующим летом.

"Сити" имеет давний интерес к Ливраменто, составив подробное досье на бывшего юниора "Челси".



Как сообщает Daily Mail, теперь "Сити" созрел, чтобы в 2026 году попытаться приобрести Ливраменто, и сам Тино осведомлен о намерениях "горожан".



Более того, на фоне растущего интереса "Сити" Ливраменто даже приостановил переговоры о новом контракте с "Ньюкаслом". 23-летний англичанин собирается принять решение о своем будущем ближе к концу сезона.



Добавим, в этом сезоне Ливраменто сыграл 14 матчей за "Ньюкасл" во всех соревнованиях, отметившись одной результативной передачей.