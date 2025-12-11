"Рома" может досрочно отказаться от Эвана Фергюсона
Итальянская "Рома" задумывается о том, чтобы досрочно отказаться от нападающего "Брайтона" Эвана Фергюсона.
Минувшим летом "Рома" взяла Фергюсона в аренду до конца сезона 2025/26, однако пока Эван толком себя не проявил в итальянском футболе.
Фергюсон сыграл 14 матчей за "Рому" во всех соревнованиях, но лишь шесть раз выходил в стартовом составе и забил единственный гол.
По информации Sky Sports, "Рома" пока не обращалась к "Брайтону", однако римляне всерьез помышляют о том, чтобы прервать аренду 21-летнего ирландца в январе.
Досрочный отказ от Фергюсона открыл бы для "Ромы" дверь к приглашению нападающего "Манчестер Юнайтед" Джошуа Зиркзее в зимнее трансферное окно.
11.12.2025 20:00
Просмотров: 309
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: