"Рома" может досрочно отказаться от Эвана Фергюсона

Итальянская "Рома" задумывается о том, чтобы досрочно отказаться от нападающего "Брайтона" Эвана Фергюсона.

Минувшим летом "Рома" взяла Фергюсона в аренду до конца сезона 2025/26, однако пока Эван толком себя не проявил в итальянском футболе.



Фергюсон сыграл 14 матчей за "Рому" во всех соревнованиях, но лишь шесть раз выходил в стартовом составе и забил единственный гол.



По информации Sky Sports, "Рома" пока не обращалась к "Брайтону", однако римляне всерьез помышляют о том, чтобы прервать аренду 21-летнего ирландца в январе.



Досрочный отказ от Фергюсона открыл бы для "Ромы" дверь к приглашению нападающего "Манчестер Юнайтед" Джошуа Зиркзее в зимнее трансферное окно.